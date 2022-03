Diminution importante des nouveaux prêts hypothécaires et utilisation accrue des cartes de crédit

Pouls du marché : rapport sur les tendances trimestrielles du marché du crédit – Equifax Canada

TORONTO, 07 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon le rapport sur les tendances trimestrielles du marché du crédit Pouls du marché, la croissance des nouveaux prêts hypothécaires a chuté de 8,1 % au T4 2021 par rapport au T4 2020. La baisse la plus importante a été observée sur certains des marchés immobiliers les plus chauds du pays, comme Toronto et Hamilton, qui affichent respectivement un recul de 16,1 % et de 18,7 % par rapport au T4 2020.



« Il ne fait aucun doute que les prix spectaculaires des maisons ont eu une incidence sur l’abordabilité du logement dans tous les segments, affirme Rebecca Oakes, vice-présidente adjointe, analyses avancées chez Equifax Canada. En plus des prix élevés, les prêteurs ont aussi commencé à augmenter leurs taux d’intérêt en prévision des hausses de taux par la Banque du Canada. Le pouvoir d’achat de nombreux consommateurs pourrait ainsi être limité. »

Le montant moyen des nouveaux prêts hypothécaires a grimpé de 10,1 % au T4 2021 par rapport au T4 2020, mais il a diminué de 1,5 % par rapport au T3 2021. C’est la première fois que le montant moyen des nouveaux prêts hypothécaires diminue d’un trimestre à l’autre depuis le début de la pandémie. Mme Oakes fait remarquer qu’il pourrait s’agir d’un indicateur de stabilisation des prix moyens des maisons. Néanmoins, la demande continue et le problème de l’offre pourrait entraîner d’autres hausses des prix des propriétés. Le montant moyen des nouveaux prêts hypothécaires a atteint 355 000 $ au T4 2021.

LES DÉPENSES PAR CARTE DE CRÉDIT SONT PLUS ÉLEVÉES QUE JAMAIS

Les dépenses totales par carte de crédit à la consommation ont augmenté de 14,4 % par rapport au T4 2020 et de 9,8 % par rapport au T4 2021. La moyenne des dépenses mensuelles par carte de crédit s’élève maintenant à 2 205 $, en hausse de 15,2 % par rapport au T4 2020 et de 6,8 % par rapport au T4 2019, avant la pandémie.

« La période des Fêtes entraîne toujours une augmentation des dépenses, mais nous avons constaté une hausse inégalée des dépenses par carte de crédit par consommateur au T4 2021, précise Rebecca Oakes. Les comportements de paiement des consommateurs recommencent tranquillement à ressembler à ce qu’ils étaient avant la pandémie, notamment en raison de l’élimination graduelle des prestations gouvernementales. Par contre, les consommateurs effectuent des paiements inférieurs pour chaque dollar dépensé par rapport à la période équivalente de l’année précédente. »

Les consommateurs paient 0,96 $ pour chaque dollar dépensé, ce qui représente une diminution de 2,9 % par rapport au T4 2020. La hausse des dépenses se reflète également dans les soldes des cartes de crédit, qui sont en hausse de 2,4 % par rapport au T4 2020. La demande de cartes de crédit recommence à augmenter grâce à la croissance des nouvelles cartes, qui atteint enfin les niveaux prépandémiques. La limite de crédit moyenne pour les nouvelles cartes s’établit à 4 966 $, en hausse de 23,2 % par rapport au T4 2020, en raison de la vigueur de la demande et de la confiance des prêteurs.

La dette à la consommation totale continue de croître

La dette à la consommation totale s’élève à 2,2 billions de dollars, en hausse de 7,9 % par rapport au T4 2020.La dette à la consommation moyenne par personne (à l’exclusion des prêts hypothécaires) s’établit à 20 686 $, ce qui représente une baisse de 0,6 % par rapport au T4 2020.

« La chute des prêts automobiles et des prêts à tempérament constitue le principal facteur de diminution de l’endettement moyen au cours du trimestre, précise Mme Oakes. De manière générale, l’endettement moyen est faible, mais certains segments connaissent une légère augmentation. »

Sur douze mois, les soldes des nouveaux produits de financement automobile et prêts bancaires comparables sont en baisse de 7,5 % et de 1,5 %, respectivement. Outre la baisse saisonnière de la demande, les retards dans la livraison des véhicules attribuable aux problèmes de chaîne d’approvisionnement ont également contribué au ralentissement de la croissance dans le secteur des prêts automobiles.

Les défaillances sont toujours en baisse

Dans l’ensemble, les taux de défaillance sont toujours faibles : sur douze mois, les défaillances hypothécaires (0,11 %) et non hypothécaires (0,86 %) ont chuté de 31,8 % et de 20,7 %, respectivement.

Toutefois, on a observé une légère augmentation des taux de défaillance dans certains segments vers la fin de 2021. Le taux de défaillance de 90 jours et plus a augmenté de 2,7 % dans le secteur des cartes de crédit, alors que le taux de défaillance dans le secteur du financement automobile non bancaire a grimpé de 14,7 % par rapport au T3 2021. « L’inflation élevée a une influence sur le pouvoir d’achat des consommateurs, ajoute Rebecca Oakes. Il est possible que les taux de défaillance augmentent dans un avenir immédiat, alors que l’aide gouvernementale prend fin et que les restrictions liées à la COVID-19 continuent de peser sur les entreprises. »

Analyse par groupe d’âge – Taux d’endettement et de défaillance (excluant les prêts hypothécaires)

Âge Endettement

moyen

(T4 2021) Variation moyenne de l’endettement

sur 12 mois

(T4 2021 comp. à T4 2020) Taux de

défaillance

(T4 2021) Variation du taux de défaillance

sur 12 mois

(T4 2021 comp. à T4 2020) 18-25 ans 8 318$ -4,54% 1,13% -13,07% 26-35 ans 16 813$ 1,28% 1,21% -17,72% 36-45 ans 24 917$ 1,20% 0,96% -22,81% 46-55 ans 31 271$ 0,41% 0,72% -24,90% 56-65 ans 26 028$ -1,47% 0,67% -20,68% 65 ans et plus 14 358$ -1,80% 0,79% -19,30% Canada 20 686$ -0,60% 0,86% -20,65

Analyse des grandes villes – Taux d’endettement et de défaillance (excluant les prêts hypothécaires)

Ville Endettement

moyen

(T4 2021) Variation moyenne de l’endettement

sur 12 mois

(T4 2021 comp. à T4 2020) Taux de

défaillance

(T4 2021) Variation du taux de défaillance

sur 12 mois

(T4 2021 comp. à T4 2020) Calgary 25 082$ -2,60% 1,12% -14,71% Edmonton 24 313$ -2,55% 1,33% -14,18% Halifax 20 916$ -3,21% 0,93% -23,91% Montréal 15 939$ 3,28% 0,77% -25,28% Ottawa 18 304$ -0,79% 0,77% -20,49% Toronto 19 747$ 1,79% 1,01% -22,59% Vancouver 21 985$ 0,18% 0,65% -19,79% St. John’s 23 818$ -2,80% 1,12% -18,80% Fort McMurray 37 987$ -1,61% 1,52% -12,67%

Analyse des provinces – Taux d’endettement et de défaillance (à l’exclusion des prêts hypothécaires)

Province Endettement

moyen

(T4 2021) Variation moyenne de l’endettement

sur 12 mois

(T4 2021 comp. à T4 2020) Taux de

défaillance

(T4 2021) Variation du taux de défaillance

sur 12 mois

(T4 2021 comp. à T4 2020) Ontario 20 736$ 0,05% 0,8% -23,71% Québec 18 049$ 1,00% 0,6% -24,26% Nouvelle-Écosse 20 704$ -3,13% 1,11% -21,29% Nouveau-Brunswick 22 012$ -3,53% 1,23% -19,98% Î.-P.-É. 21 963$ -1,11% 0,73% -26,94% Terre-Neuve-et-Labrador 23 010$ -1,90% 1,16% -18,84% Région de l’Est 21 688$ -2,86% 1,13% -20,58% Alberta 25 172$ -2,64% 1,26% -14,38% Manitoba 16 821$ -2,51% 1,10% -13,20% Saskatchewan 22 426$ -2,72% 1,15% -15,42% Colombie-Britannique 21 262$ -0,55% 0,77% -18,20% Région de l’Ouest 22 305$ -1,77% 1,03% -15,90% Canada 20 686$ -0,60% 0,86% -20,65%

* Selon les données Equifax pour le T4 2021.

