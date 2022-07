Equifax annonce une entente définitive liée à l'acquisition de Midigator

Cette acquisition permettra de développer l’empreinte mondiale d’Equifax dans les solutions numériques en matière d’identité et de prévention de la fraude

ATLANTA, 26 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax MD (NYSE : EFX) élargit son empreinte mondiale en matière d’identité et de prévention de la fraude numériques par le biais d’une entente définitive visant à acquérir Midigator , un fournisseur de solutions liées à la réduction de la fraude après transaction. Avec la hausse des ventes mondiales liées au commerce électronique, qui devraient atteindre 5,5 billions de dollars en 2022, les différends associés aux transactions et à la rétrofacturation sont également en hausse. Les solutions Midigator de prévention et de gestion des différends en matière de rétrofacturation grandement automatisées et axées sur les données viennent compléter le réseau Kount Identity Trust Global Network d’Equifax, fondé sur une intelligence artificielle primée (IA) dans la liaison de signaux de données de confiance et de fraude à partir de 32 milliards d’interactions numériques, 17 milliards d’appareils uniques, et cinq milliards de transactions annuelles dans 200 pays et territoires.



« Nous sommes motivés à développer nos capacités en matière d’identité et de fraude grâce à l’acquisition de Midigator. La nouvelle Equifax est bien plus qu’une simple agence d’évaluation du crédit. Midigator permet de développer nos actifs de données différenciées robustes ainsi que notre acquisition de Kount en 2021 afin d’offrir aux entreprises mondiales les renseignements et les solutions dont elles ont besoin pour mieux gérer la fraude tout au long du cycle de vie complet des clients », a déclaré Mark W. Begor, directeur général d’Equifax. « Grâce à nos capacités d’analyses, nos données axées sur le nuage EquifaxMC et à la puissante combinaison de Midigator et de nos solutions Kount en matière d’identité et de fraude, Equifax est prête à tirer parti de nouvelles sources de revenus et de nouvelles relations, tout en développant son empreinte en matière d’identité numérique dans un secteur qui évolue rapidement. Il s’agit de notre 12e acquisition depuis le début de 2021, et nous continuons à réinvestir nos importants flux de trésorerie disponibles dans des acquisitions stratégiques intégrées afin d’élargir nos capacités et de stimuler la croissance future. »

Alors que les paiements numériques omnicanaux mondiaux devraient passer de 2,6 milliards d’utilisateurs en 2020 à plus de 4,4 milliards en 2025 , les taux de contestation et de rétrofacturation représentent des problèmes croissants pour les entreprises du monde entier. Fondé en 2013, Midigator offre une plateforme technologique conçue non seulement pour automatiser le processus de réponse aux contestations, mais aussi pour offrir les données en temps réel dont les entreprises ont besoin pour déterminer les raisons pourquoi les rétrofacturations surviennent et pour mieux comprendre leurs clients. Midigator a permis d’éviter plus de 2,7 millions liés à la rétrofacturation. Les données détaillées et les signaux numériques après transaction qui en résultent viennent compléter l’ensemble de données Kount d’Equifax, et elles permettent d’améliorer les produits de prévention de la fraude de Kount axés sur l’IA pour lutter contre la rétrofacturation illégitime, aussi appelée fraude « amicale », et contre les activités criminelles liées à la fraude.

« L’acquisition de Midigator renforcera l’expansion de notre réseau axé sur l’identité numérique pour les clients actuels et éventuels, tout en permettant de nouvelles formes d’engagement dans le commerce en ligne », a déclaré Sid Singh, président des solutions d’information des États-Unis (USIS) à Equifax. « Nous constatons une forte demande des clients et des partenaires pour des solutions numériques liées à l’identité et de prévention de la fraude qui englobent tout le parcours du client, particulièrement en ce qui concerne la volonté de réduire et de gérer les problèmes survenant après les transactions. De nombreuses organisations se trouvent dans des marchés qui ne faisaient auparavant pas l’objet de rétrofacturation frauduleuse. Aujourd’hui, elles le sont. En combinant nos capacités de préautorisation et de protection préventive de Kount avec les technologies complémentaires intelligentes de post-autorisation et de rétrofacturation automatisée de Midigator, nous serons en mesure d’offrir une solution complète qui permet d’améliorer l’expérience client, tout en aidant les entreprises à protéger et à recouvrer les revenus. »

« Nous croyons que les solutions de représentation des rétrofacturations et de gestion des différends de Midigator sont un excellent complément aux offres actuelles d’Equifax en matière d’adaptation numérique et de contrôle de la fraude », a déclaré Brad Wiskirchen, directeur général de Kount, une société d’Equifax. « Cette acquisition nous positionnera solidement vers une innovation continue liée aux produits et offrira à nos clients et partenaires les outils spécialisés et les aperçus dont ils ont besoin pour protéger et recouvrer les revenus en luttant contre la rétrofacturation illégitime. »

« Midigator » a été fondée par des commerçants en ligne pour résoudre les problèmes liés à la rétrofacturation frauduleuse. Au cours de la dernière décennie, des entreprises allant de l’étape de démarrage à des marques bien établies ont fait appel à Midigator pour obtenir des solutions intelligentes en matière de rétrofacturation, des analyses approfondies, des rapports sur les comptes en temps réel et des processus de contestation », a déclaré Corey Baggett, fondateur et directeur général de Midigator. « Nos solutions sont fondées sur une base solide d’analyses de données, et nous sommes enthousiastes quant aux nouvelles occasions et à l’innovation de produits qui découleront de la combinaison de nos offres avec l’ensemble complet de données, d’analyses et de produits Equifax. »

La transaction est assujettie aux conditions d’ententes habituelles et devrait être conclue au troisième trimestre de 2022. Nous ne prévoyons pas que l’acquisition aura une incidence importante sur les résultats financiers d’Equifax de 2022. Dans le cadre de la transaction, les partenaires LLR, qui ont investi dans Midigator en 2018, se retireront des activités. Raymond James a été conseiller financier et Goodwin Proctor a agi comme conseiller juridique pour Midigator et cette transaction. King et Spalding LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès d’Equifax.

Une fois la transaction conclue, Midigator fera partie de l’unité commerciale des USIS d’Equifax.

ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles et des renseignements prévisionnels. Tous les énoncés qui portent sur le rendement opérationnel, les événements ou les développements que nous prévoyons ou que nous anticipons à l’avenir, y compris les énoncés relatifs à notre capacité à réaliser avec succès la transaction proposée, les avantages financiers et opérationnels attendus, les synergies et la croissance découlant de l’acquisition de Midigator et de notre capacité à intégrer Midigator et ses produits, services, technologies, systèmes TI et le personnel à notre exploitation, ainsi que les déclarations similaires concernant nos perspectives et nos plans d’affaires représentent des énoncés prévisionnels. Nous croyons que ces énoncés prévisionnels sont raisonnables au moment où ils ont été faits. Toutefois, les énoncés prévisionnels sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de notre expérience historique et de nos attentes ou projections actuelles. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, ceux décrits dans notre formulaire 10-K de 2021 et dans les documents ultérieurs de la SEC. En raison de ces risques et incertitudes, nous vous invitons à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Nous n’avons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prévisionnel, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

À PROPOS D’EQUIFAX INC.

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employés et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une plus grande confiance. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par plus de 11 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 25 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.com .

À PROPOS de Midigator

Midigator offre une approche de rechange utile et efficace aux processus manuels généralement utilisés pour gérer les différends liés à la rétrofacturation : une technologie de rétrofacturation intelligente. Grâce à des fonctions intuitives qui éliminent les complexités et à une fonction d’automatisation flexible qui permet de réduire les coûts, les clients recouvrent davantage de revenus et limitent davantage la rétrofacturation – le tout incluant un RCI inégalé. Pour en savoir plus sur la gestion intelligente de la rétrofacturation, visitez le site Midigator.com dès maintenant.