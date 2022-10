Equifax lance Contrôle infonuagique pour renforcer la sécurité numérique de la chaîne d'approvisionnement pour les produits et services de l'entreprise

Le tableau de bord novateur pour les clients Equifax permet de poursuivre l’engagement de l’entreprise à promouvoir la transparence en matière de cybersécurité

ATLANTA, 04 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax MD (NYSE : EFX) a annoncé aujourd’hui le lancement de l’outil Contrôle infonuagique, un tableau de bord qui offre une plus grande transparence et une meilleure sécurité aux chaînes d’approvisionnement numériques pour les entreprises qui utilisent des produits et des solutions Equifax. Conçu pour fournir aux clients des aperçus en temps réel sur la posture de sécurité des produits et services axés sur le nuage EquifaxMC, Contrôle infonuagique s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de l’entreprise à favoriser la transparence en matière de cybersécurité.



« Nous croyons que davantage de communication, de collaboration et de transparence sont tous des éléments qui favorisent la sécurité », a déclaré Jamil Farshchi, vice-président directeur et chef de la sécurité de l’information à Equifax. « Nous savons que lutter contre les cybermenaces actuelles exige que toutes les organisations travaillent ensemble et développent une défense collective. Voilà pourquoi nous offrons à nos clients les aperçus dont ils ont besoin pour renforcer leur propre chaîne d’approvisionnement numérique par le biais de Contrôle infonuagique Equifax, afin puisse profiter de la transparence quant à la sécurité de leurs produits et solutions Equifax. Nous les aidons à réduire les risques tout en ouvrant la voie à une transparence grandement nécessaire sur le plan de la sécurité. »

Les analystes de l’industrie ont identifié la chaîne d’approvisionnement numérique comme l’une des tendances les plus importantes en matière de sécurité et de gestion des risques en 2022. Grâce au tableau de bord Contrôle infonuagique, les clients auront accès à des aperçus détaillés sur l’efficacité des contrôles, en les outillant par l’entremise de renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées lorsqu’il est question de risques. Le tableau de bord est conçu pour révéler la posture de sécurité agrégée des produits Equifax utilisés par l’organisation, ainsi que pour offrir la possibilité d’exporter des données pour les utiliser dans leur propre modélisation des risques, le cas échéant. Cette capacité novatrice permet de réduire la nécessité de se fier à des évaluations de fournisseurs axées sur des points précis dans le temps.

« Contrôle infonuagique offre des aperçus en matière de sécurité sans précédent, en temps réel, aux milliers de clients qui utilisent nos produits et services infonuagiques Equifax », a déclaré Zach Tisher, vice-président des risques de sécurité à Equifax. « Le résultat signifie que les professionnels de la sécurité, des analystes jusqu’au responsable de la sécurité de l’information, disposeront des données dont ils ont besoin pour se montrer confiants envers la robustesse de leur chaîne d’approvisionnement numérique. »

Contrôle infonuagique sera déployé et offert aux clients d’Equifax en plusieurs phases au cours des prochains mois, et ce, sans aucuns frais supplémentaires. Pour en savoir plus sur l’initiative Contrôle infonuagique, envoyez un courriel à l’adresse cloudcontrol@equifax.com . Pour obtenir plus de détails sur la cybersécurité à Equifax, consultez le rapport annuel 2021 sur la sécurité de l’entreprise.

À PROPOS D’EQUIFAX

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une plus grande confiance. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques permet de développer des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par plus de 13 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 25 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS :

Mediarelationscanada@equifax.com