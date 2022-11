La majorité des Canadiens prévoit dépenser moins d'argent pour l'achat de cadeaux pendant les Fêtes

TORONTO, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les consommateurs ressentent indéniablement les contrecoups sur le plan de leurs finances à l’approche du Vendredi fou, révèlent les données du plus récent sondage* d’Equifax Canada. Six répondants sur 10 (60 %) ont indiqué que les difficultés financières liées à l’inflation signifient qu’ils dépenseront moins d’argent pour l’achat de cadeaux pendant la saison des Fêtes, et 41 % mentionnent qu’ils limiteront leurs dépenses des Fêtes puisqu’ils sont déjà trop endettés, ce qui représente une hausse comparativement au résultat de 36 % l’année dernière.



À la suite de la période de restrictions liées à la pandémie au cours des deux dernières années, seulement 12 % des répondants croient qu’ils dépenseront davantage cette année. Sur le plan des jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans, 23 % d’entre eux affirment qu’ils sont plus susceptibles de dépenser davantage comparativement à seulement 4 % des adultes âgés de 55 ans et plus. Heureusement, le sondage a aussi révélé que 57 % des consommateurs prévoient se fixer un budget pour leur magasinage des Fêtes.

« Que vous dépensiez plus ou moins d’argent, il est très important d’effectuer les achats des Fêtes en fonction d’un budget bien conçu », a déclaré Julie Kuzmic, chef principale de la conformité, défense des consommateurs à Equifax Canada. « L’inflation ajoute une pression supplémentaire à la situation financière des Canadiens et Canadiennes. La conception et le respect d’un budget peuvent aider à gérer les factures de cartes de crédit en janvier. »

LES CONSOMMATEURS PRÉVOIENT FAIRE DES ACHATS LOCAUX DANS LE CADRE DE LEUR MAGASINAGE DES FÊTES

Pour encourager les entreprises locales pendant la période des Fêtes, 61 % des répondants ont indiqué qu’ils prévoyaient faire davantage d’achats directement en magasin, ce qui représente une hausse de 10 points de pourcentage par rapport à l’année dernière. Plusieurs prévoient profiter des soldes du Vendredi fou, du Cyberlundi et du lendemain de Noël (50 %, 47 % et 41 %, respectivement).

Equifax Canada a également réalisé un sondage** auprès de plus de 300 propriétaires de petites entreprises, et 25 % des répondants ont indiqué qu’ils se sentaient plus confiants envers la période des Fêtes 2022 que celle de 2021. Il s’agit d’une baisse importante comparativement à l’année dernière, alors que 36 % se sentaient plus confiants envers la saison des Fêtes 2021 que celle de 2020.

« Les préoccupations liées à l’inflation et la chaîne d’approvisionnement ont une incidence sur le niveau de confiance des propriétaires de petites entreprises avant la période des Fêtes », a déclaré Jeff Brown, chef des solutions commerciales à Equifax Canada. « Avec la hausse des coûts, les entreprises doivent d’abord et avant tout s’assurer de la disponibilité des produits auprès des fournisseurs, tout en tentant de continuer d’offrir leurs produits à des prix raisonnables. La meilleure mesure que les consommateurs peuvent prendre pour aider les propriétaires de petites entreprises est de continuer d’acheter leurs produits. »

Lors d’un sondage Equifax mené en 2021 auprès des propriétaires de petites entreprises, 54 % des répondants avaient déclaré que leur principal souhait était que les clients continuent d’acheter des biens ou des services auprès d’eux. Cette année, ce résultat est passé à 72 % pour la saison des Fêtes à nos portes.

MODES DE PAIEMENT

L’achat par carte de crédit demeure le mode de paiement privilégié des consommateurs canadiens. Les deux tiers des répondants au sondage (65 %) ont indiqué utiliser leur carte de crédit plus souvent que l’argent comptant, surtout ceux dont le salaire dépasse 60 k$ par année (77 % par rapport à 53 % chez les répondants dont le salaire est inférieur à 60 k$). Trois répondants sur dix (27 %) utilisent plus d’une carte de crédit pour effectuer leurs achats des Fêtes, mais ce pourcentage grimpe à 32 % chez les ménages qui gagnent au moins 60 k$ par année.

L’ENDETTEMENT DES FÊTES EST PLUS ÉLEVÉ CHEZ LES CONSOMMATEURS PLUS JEUNES

Environ 3 consommateurs interrogés sur 10 croient qu’ils finissent par cumuler la majorité de leurs dettes liées à leurs cartes de crédit pendant la période des Fêtes (27 %) et qu’il leur faudra au moins un mois, voire plus, pour rembourser entièrement leurs achats des Fêtes (31 %). Encore une fois, cela s’avère particulièrement vrai chez les jeunes adultes de 18 à 34 ans interrogés, où 37 % d’entre eux indiquent cumuler la majorité de leurs dettes liées à leurs cartes de crédit pendant la période des Fêtes, et 41 % affirment avoir besoin d’un mois ou plus pour payer leurs achats. De plus, 30 % des jeunes adultes affirment regretter un bon nombre de leurs achats des Fêtes après avoir reçu leurs factures de carte de crédit, comparativement à une moyenne de 19 % chez les consommateurs.

PROTECTION CONTRE LA FRAUDE ET LE VOL D’IDENTITÉ

Lorsqu’ils reçoivent leurs factures de carte de crédit chaque mois, huit consommateurs sur dix (82 %) vérifient leur relevé pour s’assurer qu’aucune opération frauduleuse n’y apparaît, soit une diminution comparativement à 87 % en 2021. Quatre répondants sur 10 (39 %) affirment qu’ils se sentent plus vulnérables face aux fraudeurs et aux voleurs d’identité pendant les Fêtes, alors que plus des trois quarts (77 %) sont en désaccord avec l’affirmation mentionnant que les autres deviennent victimes de vol d’identité et qu’il est peu probable qu’ils le deviennent.

« Les fraudeurs peuvent cibler n’importe qui, y compris les personnes qui se croient à l’abri de cette situation », a déclaré Mme Kuzmic. « Il est important de demeurer vigilant, surtout pendant les Fêtes, lorsque nous avons tendance à utiliser nos cartes de crédit plus souvent. »

*Un sondage en ligne a été mené auprès de 1006 Canadiens et Canadiennes du 6 au 17 octobre 2022 à l’aide du panel en ligne de Léger. La marge d’erreur pour ce sondage était de + ou – 2,5 %, 19 fois sur 20.

** Equifax Canada a demandé à Léger de mener un sondage en ligne auprès de 301 propriétaires, dirigeants et décideurs de petites (260) et moyennes (41) entreprises canadiennes exploitant leurs activités dans les secteurs de l’alimentation, de la construction, du détail et des voyages. Il a été réalisé du 29 août au 14 septembre 2022, par le biais du panel en ligne de Léger.

