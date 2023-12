Equinix, Inc. figure parmi les principaux opérateurs mondiaux de centres de traitement de données. Le groupe propose notamment aux sociétés de gestion de contenus, aux fournisseurs de services de télécommunications et aux compagnies financières, des prestations d'hébergement et d'interconnexion qui leur permettront de déployer leurs infrastructures informatiques de manière optimale et sécurisée. A fin 2022, Equinix, Inc. dispose de 248 centres de traitement de données dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (46,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (32,3%) et Asie-Pacifique (21,6%).

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé