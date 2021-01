Equinor : conseillé par Credit Suisse pour jouer le GNL

Dans une note sectorielle, Credit Suisse affiche une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 205 couronnes norvégiennes sur Equinor, le citant 'parmi les noms de grandes capitalisations pour jouer le thème du GNL et du gaz international'.



Il estime en effet qu'en Europe, le groupe norvégien 'dispose de la plus forte exposition aux prix du gaz au comptant, avec des projections bien plus élevées que les prévisions du consensus'. A ses côtés, il cite Woodside en Australie et Cheniere aux Etats-Unis.



