Boîte à outils - Comment l'interdiction par l'UE des importations de pétrole russe affecte-t-elle les flux de pétrole ?

Les exportations de pétrole brut et de produits pétroliers de la Russie ont totalisé 7,5 millions de barils par jour (bpj) en février, soit peu de changement par rapport à l'année précédente, mais une baisse de 500 000 bpj par rapport à janvier, selon le rapport de l'AIE publié le 15 mars.

Cette baisse mensuelle s'explique par le fait que l'UE a imposé une interdiction sur les produits pétroliers en provenance de Russie en février, après avoir interdit les importations de pétrole brut par voie maritime en décembre dernier, ajoute le rapport.

CHUTE DES EXPORTATIONS DE PÉTROLE RUSSE VERS L'UE

Les exportations russes de pétrole brut et de produits pétroliers vers l'UE sont tombées à 600 000 bpj en février, contre 1,3 million de bpj en janvier et environ 4 millions de bpj il y a un an.

Il y a un an, l'UE était le principal marché d'exportation de pétrole de la Russie, représentant environ 50 % de ses exportations totales ; en février, cette part n'était plus que de 8 %.

L'interdiction de l'UE ne s'applique pas aux expéditions via l'oléoduc Druzhba, qui relie les champs pétrolifères russes aux raffineries d'Allemagne, de Pologne, de République tchèque, de Slovaquie et de Hongrie.

Toutefois, l'Allemagne a volontairement cessé d'importer du brut russe via l'oléoduc Druzhba à la fin de l'année 2022, tandis que le monopole russe des oléoducs Transneft a interrompu ses livraisons à la Pologne à la fin du mois de février.

D'autres pays de l'UE qui importent encore du brut russe via Druzhba cherchent à diversifier leurs approvisionnements à l'avenir.

La Slovaquie, qui dépend à près de 100 % des importations de pétrole brut via Druzhba, prévoit de réduire sa dépendance à environ 60 % cette année. La Hongrie, pays enclavé, envisage de coopérer avec la Croatie pour fournir d'autres sources d'approvisionnement via l'oléoduc de l'Adriatique.

La Bulgarie, qui bénéficie d'une dérogation de deux ans à l'interdiction imposée par l'UE sur le brut maritime russe, cherche à relancer un projet d'oléoduc pour importer du brut via la Grèce.

Les exportations de produits pétroliers raffinés russes vers l'Europe, tels que le diesel, ont diminué de 550 000 bpj en février par rapport à janvier, et de 1,7 million de bpj par rapport à l'année précédente, selon l'AIE.

COMMENT L'UE REMPLACE-T-ELLE LES BARILS RUSSES ?

L'Union européenne a cherché à compenser la perte de brut russe en achetant davantage ailleurs, notamment au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, en Norvège et au Kazakhstan.

Fin février, le Kazakhstan a commencé à expédier du pétrole vers l'Allemagne via l'oléoduc Druzhba. Le pays d'Asie centrale a demandé à Transneft, l'opérateur de Druzhba, de lui fournir une capacité de transit d'environ 24 000 bpj pour toute l'année 2023.

En décembre, la Norvège a augmenté la capacité de production de son gisement pétrolier Johan Sverdrup de 535 000 bpj à 720 000 bpj, et son opérateur Equinor étudie la possibilité de la porter à 755 000 bpj.

Le raffineur polonais PKN Orlen a déclaré qu'il comblerait le déficit d'approvisionnement par d'autres sources après que Transneft a cessé d'expédier du brut russe via Druzhba, et qu'il demanderait des compensations.

La Finlande, qui était auparavant l'un des États de l'UE les plus dépendants du pétrole russe, a cessé d'importer du brut de l'Oural l'année dernière, tout en augmentant ses achats auprès de la Norvège et en s'approvisionnant en barils au Royaume-Uni et aux États-Unis, selon les données de Refinitiv Eikon.

LA RUSSIE RÉORIENTE SES EXPORTATIONS DEPUIS L'EUROPE

Selon l'AIE, les données récentes de suivi des navires-citernes suggèrent que Moscou a réussi à réorienter la plupart des barils précédemment destinés à l'UE et aux États-Unis vers de nouveaux débouchés en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

En février, les expéditions de brut russe vers l'Europe avaient diminué de 2,1 millions de bpj par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations vers l'Inde avaient augmenté de 1,6 million de bpj et de 500 000 bpj vers la Chine.

La Russie représentait environ 40 % et 20 % des importations indiennes et chinoises de brut, respectivement, tandis que les deux pays ont absorbé plus de 70 % des exportations de brut de la Russie le mois dernier, a déclaré l'AIE.

Toutefois, les expéditions de la Russie occidentale vers l'Europe prennent environ 10 jours ou moins, tandis que les voyages vers l'Inde et la Chine durent respectivement plus de 30 et 50 jours, ce qui implique des coûts de transport supplémentaires.

Alors que les expéditions de pétrole brut russe sont presque exclusivement destinées à l'Asie, un ensemble plus diversifié d'acheteurs de produits bloqués hors de l'UE est en train d'émerger, selon l'AIE.

Les exportations de produits pétroliers russes vers l'Afrique, la Turquie et le Moyen-Orient ont augmenté de 300 000 bpj, 240 000 bpj et 175 000 bpj, respectivement, en février par rapport aux niveaux d'avant-guerre, tandis que les exportations vers l'Asie ont augmenté de moins de 300 000 bpj.

LES RECETTES PÉTROLIÈRES DE LA RUSSIE SONT TOUCHÉES

Alors que la production et les exportations de pétrole russes sont restées proches des niveaux d'avant-guerre en février, les recettes tirées des ventes de pétrole ont été affectées par les plafonds de prix imposés par l'Occident.

Depuis le 5 décembre, l'Union européenne et les pays du G7 ont fixé un plafond de 60 dollars par baril pour les exportations russes de pétrole brut par voie maritime, alors que le pétrole de la mer du Nord s'est négocié à plus de 80 dollars par baril en février.

L'UE et le G7 ont également plafonné les prix des produits pétroliers russes, tels que le diesel, le fioul et le naphta, à partir du 5 février.

Cette mesure interdit aux entreprises de fournir des services de transport, d'assurance et de financement pour le pétrole brut et les produits pétroliers russes s'ils sont vendus à un prix supérieur au plafond.

En conséquence, les recettes de la Russie provenant des ventes de pétrole sont tombées à 11,6 milliards de dollars en février, contre 14,3 milliards de dollars en janvier et près de 20 milliards de dollars il y a un an, selon l'AIE.

"Cela indique que le régime de sanctions du G7 a été efficace en ne limitant pas l'offre mondiale de brut et de produits, tout en réduisant la capacité de la Russie à générer des revenus à l'exportation", a ajouté l'AIE.