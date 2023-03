CERAWEEK - Selon le PDG d'Equinor, l'approvisionnement en gaz de l'Europe restera serré pendant encore deux hivers

Equinor est devenu le premier fournisseur de gaz naturel de l'Europe l'année dernière, après que les exportations en provenance de Russie ont été en grande partie bloquées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. La société a augmenté sa production de gaz d'environ 8 % en 2022 pour approvisionner le continent, a déclaré Anders Opedal.

L'Europe a réduit sa demande, augmenté sa production nationale et importé du gaz naturel liquéfié (GNL) à un coût énorme en réponse à la baisse de l'approvisionnement en gaz russe, qui représentait environ la moitié de l'approvisionnement de la région en 2021.

Un hiver relativement doux a permis de maintenir les réserves de gaz à des niveaux confortables.

"Essayer de remplacer 150 milliards de mètres cubes de gaz (russe) est une tâche énorme. Je suis impressionné par la manière dont l'Europe a fait face à la situation", a-t-il déclaré.

À l'avenir, l'Europe continuera à éprouver des difficultés à décrocher des approvisionnements en raison d'une reprise de la demande de GNL de la part de la Chine après qu'elle a supprimé les restrictions COVID à la fin de l'année dernière, a déclaré M. Opedal.

"La même incertitude que nous avons connue avant cet hiver se répétera en 2024. Et probablement aussi en 2025. Ce n'est qu'en 2026-2027 que nous verrons de nouvelles sources d'énergie significatives en provenance des États-Unis et du Qatar.

La concurrence de l'Asie pour l'approvisionnement en GNL signifie que la demande européenne dépendra non seulement de ses propres conditions météorologiques, mais aussi de celles de l'Asie.

"Les conditions météorologiques en Asie peuvent déterminer le prix du gaz en Europe", a déclaré M. Opedal.

Equinor a produit plus de 2 millions de barils d'équivalent pétrole de pétrole et de gaz en 2022, année au cours de laquelle elle a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté record de 75 milliards de dollars grâce à la montée en flèche des prix du pétrole et du gaz. L'entreprise vise à maintenir une production stable de pétrole et de gaz jusqu'en 2030 et à fournir à l'Europe au moins 40 milliards de m3 de gaz par an au cours de la même période, a déclaré M. Opedal.

Equinor prévoit de forer 25 puits d'exploration cette année en mer du Nord norvégienne afin de trouver de nouvelles ressources et d'inverser la tendance à l'épuisement naturel des gisements de pétrole et de gaz.

Elle décidera également au printemps si elle donne son feu vert au développement d'un important champ pétrolifère en mer du Nord britannique, Rosebank, pour un montant de 5 milliards de dollars, a ajouté M. Opedal.

La semaine dernière, Equinor a accepté d'acquérir les activités pétrolières et gazières britanniques de la société canadienne Suncor Energy pour 850 millions de dollars, ce qui lui donne une participation de 29,9 % dans le champ pétrolifère de Buzzard ainsi qu'une participation supplémentaire de 40 % dans le projet Rosebank.

Equinor exploite le champ pétrolifère Johan Sverdrup, le plus grand de la mer du Nord avec une capacité de production de 720 000 barils par jour (bpj). Le mois dernier, le gisement a été mis hors service en raison d'une défaillance technique dans un système de refroidissement.

M. Opedal, qui a rejoint Equinor en 1997 et en est devenu le PDG en 2020, a également déclaré que le marché mondial du pétrole restait vulnérable en raison d'une capacité de production de réserve limitée après des années de sous-investissement.