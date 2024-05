Deux des dix principaux investisseurs d'Equinor soutiendront une résolution d'actionnaires demandant à la major pétrolière d'aligner sa stratégie sur les objectifs climatiques mondiaux, résolution qui sera soumise au vote lors de l'assemblée générale annuelle de la société, mardi.

Déposée par un groupe d'investisseurs dirigé par le britannique Sarasin & Partners, la résolution demande au producteur norvégien de pétrole et de gaz de préciser comment tout plan de développement de nouvelles réserves de pétrole et de gaz est compatible avec les objectifs de l'Accord de Paris.

Storebrand Asset Management et KLP, respectivement 7e et 8e actionnaires d'Equinor, ont déclaré à Reuters qu'ils voteraient en faveur de la motion.

La résolution souligne la double position de la Norvège en tant que grand exportateur de pétrole et de gaz qui, en même temps, soutient activement les réductions internationales des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Ce vote intervient alors que les investisseurs souhaitent que les producteurs de pétrole et de gaz prennent davantage de mesures en faveur du climat, après que plusieurs d'entre eux ont revu leurs ambitions à la baisse en raison de la crise énergétique et des prix élevés.

Les investisseurs du plus grand producteur de gaz australien, Woodside Energy, ont rejeté le plan climatique de l'entreprise lors de son assemblée générale d'avril, tandis que les actionnaires minoritaires de Shell ont également déposé une résolution demandant à l'entreprise d'aligner ses objectifs de réduction des émissions de carbone à moyen terme sur les objectifs de Paris avant son assemblée générale du 21 mai.

Storebrand Asset Management, basé à Oslo, qui détient une participation de 0,7 % dans Equinor, a déclaré que la stratégie actuelle de l'entreprise et ses plans de dépenses en capital "ne s'alignaient pas sur son engagement global" à l'égard des objectifs de l'accord de Paris.

"Nous avons demandé à Equinor d'être plus transparent sur les plans d'investissement et les objectifs absolus d'émissions, de préférence accompagnés d'une analyse de sensibilité sur les impacts sur la valeur actionnariale ", a déclaré Baard Bringedal, directeur des investissements, à Reuters.

KLP, le plus grand fonds de pension norvégien qui détient une participation de 0,6 %, a déclaré que son vote en faveur de la résolution devrait être considéré comme un signal clair adressé à l'entreprise pour qu'elle révise son plan de transition énergétique.

"Nous ne voyons pas que les plans de production actuels d'Equinor sont alignés sur les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, ce que nous attendons des entreprises", a déclaré Arild Skedsmo, un conseiller principal pour les investissements responsables.

Un troisième investisseur, le fonds de pension britannique Railpen, s'est dit "déçu de constater qu'Equinor prévoit de maintenir une production stable de combustibles fossiles jusqu'en 2035 et de poursuivre ses plans d'exploration et de développement de nouvelles réserves, en particulier ses projets internationaux non approuvés".

En réponse à une demande de commentaire, Equinor a renvoyé à la réponse de son conseil d'administration du 22 avril à la motion, dans laquelle il a déclaré que les actionnaires devraient la rejeter, ajoutant que la stratégie de transition énergétique de l'entreprise était alignée sur l'Accord de Paris.

L'entreprise fait preuve de "flexibilité" dans l'exécution de la stratégie et s'adapte aux conditions du marché, a déclaré le conseil d'administration.

En février, Equinor a déclaré qu'elle viserait à maintenir la production nationale de pétrole et de gaz entre 2020 et 2035, tout en cherchant à augmenter la production internationale de 15 % entre 2024 et 2030, grâce à de nouveaux projets en Grande-Bretagne, au Brésil et dans le golfe du Mexique aux États-Unis.

Le gouvernement norvégien, qui détient 67 % des parts d'Equinor, n'a pas souhaité dévoiler ses intentions de vote. Il a déclaré l'année dernière qu'il s'attendait à ce qu'Equinor réduise ses émissions de gaz à effet de serre conformément à l'Accord de Paris, mais a ajouté que le conseil d'administration, et non l'assemblée générale annuelle, devrait décider de sa stratégie.