Equinor : achète BeGreen, spécialiste de l'énergie solaire

Equinor annonce avoir signé un accord portant sur l'acquisition de BeGreen, présenté comme 'l'un des principaux développeurs de projets solaires en Europe du Nord-Ouest'.



La société développe, construit et exploite des centrales solaires pour la production d'énergie verte et emploie une quarantaine de personnes au Danemark, en Suède et en Pologne.



A la suite de cette acquisition, BeGreen prendra la forme d'une filiale à part entière d'Equinor, et l'équipe et la direction actuelles continueront à développer des projets solaires photovoltaïques.



L'énergie du portefeuille BeGreen sera commercialisée par la filiale d'Equinor, Danske Commodities.



À ce jour, BeGreen a établi un pipeline de projets de plus de 6 GW au Danemark, en Suède et en Pologne, représentant une taille moyenne de projet de 300 MW.



'Avec Equinor comme nouveau propriétaire, notre capacité financière va considérablement augmenter, nous permettant d'offrir encore plus de soutien à la transition verte en Europe', a réagi Anders Dolmer, directeur général de BeGreen,



