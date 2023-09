Equinor : acquisition d'un parc éolien de 26 MW en Pologne

Equinor annonce l'acquisition d'un parc éolien terrestre de Wilco (26 MW) en Pologne auprès du groupe Helios. Ce parc sera exploité par Wento, la filiale d'Equinor en Pologne.



L'actif fournira une production et des flux de trésorerie immédiats. La production annuelle accumulée est estimée à 105 GWh d'électricité par an, ce qui équivaut à la consommation électrique d'environ 50 000 foyers polonais, indique Equinor.



'Grâce à notre filiale Wento, nous avons construit un solide portefeuille solaire en Pologne. En ajoutant l'éolien terrestre au portefeuille d'actifs exploités de Wento, nous transformons Wento en un producteur d'électricité multitechnologique ', a déclaré Olav Kolbeinstveit, vice-président senior pour l'onshore et les marchés au sein des énergies renouvelables chez Equinor.



Le solaire et l'éolien terrestre ont généralement des profils de production complémentaires, ce qui signifie que le solaire peut compenser les déficits de production éolienne et vice versa. Une combinaison des deux technologies peut donc offrir une production d'électricité plus fiable, réduire le risque du portefeuille et améliorer la création de valeur.



