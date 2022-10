Equinor affiche un bénéfice record, dopé par la hausse du gaz

Le bénéfice ajusté avant impôts du producteur de pétrole et de gaz pour la période juillet-septembre a atteint 24,3 milliards de dollars, contre 9,77 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant ainsi les 23,5 milliards de dollars prévus dans un sondage de 26 analystes compilé par Equinor.