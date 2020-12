Equinor : annonce une collaboration avec Shell

Royal Dutch Shell et Equinor développeront la prochaine génération de 'Shell Inventory Optimiser' une solution qui analyse les données historiques des entreprises pour leur permettre d'optimiser leurs niveaux de stocks opérationnels, annonce Equinor.



' Je me réjouis de la poursuite de la collaboration avec Equinor dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et de la décarbonation, avec le soutien continu de notre partenaire commun Microsoft', a réagi Dan Jeavons, General Manager Data Science chez Shell, pour qui cette collaboration constitue 'une étape importante pour les deux sociétés.'



Le projet de codéveloppement sera géré par une équipe d'ingénierie conjointe, avec la contribution de spécialistes du numérique et de la discipline de Shell, Equinor et Microsoft.



