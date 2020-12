Equinor : attribue un contrat à Aker Solutions

Equinor et ses partenaires ont attribué à Aker Solutions le contrat de raccordement de la cinquième plate-forme sur le champ Johan Sverdrup. D'une valeur de 500 millions de NOK, le contrat devrait générer près de 1300 emplois.



Après l'assemblage en eaux abritées en 2021, la plate-forme sera remorquée vers Haugesund pour finalisation et installation sur le terrain au printemps 2022, indique Equinor.



'Désormais, Aker Solutions modifie la plate-forme d'élévation pour la phase 2 et peut passer au raccordement et à l'achèvement de la nouvelle plate-forme de traitement sur le terrain en 2022', précise Bjarne Bakken, directeur de la phase 2 du projet Johan Sverdrup.



Le démarrage de la production de Johan Sverdrup phase 2 est prévu au quatrième trimestre 2022.



