Equinor : bénéfice ajusté multiplié par 10 entre 2020 et 2021

Equinor publie un chiffre d'affaires de 90,2 Mds$ au titre de l'exercice 2021, soit près du double de celui de 2020 (45,8 Mds$). L'EBIT 2021 s'établit à 33,6 Mds$, contre -3,4 Mds$ en 2020.



En données ajustées, le bénéfice après impôts ressort à 10 Mds$, soit plus de 10 fois le niveau de 2020 (924 M$).



Au 4e trimestre 2021, le chiffre d'affaires d'Equinor ressort à 32,6 Mds$, l'activité ayant pratiquement triplé par rapport au 4e trimestre 2020 (11,7 Mds$).



L'EBIT trimestriel s'établit à 13,5 Mds$, loin de l'EBIT négatif de 989 M$ enregistré un an plus tôt à la même période.



En données ajustées, le bénéfice net après impôts ressort à 4,4 Mds$, contre une perte de 554 M$ un an plus tôt.



Pour 2022, Equinor estime que la production devrait augmenter d'environ 2% par rapport niveau de 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.