Equinor : cède plusieurs actifs pour 1 Md$

Equinor annonce avoir conclu un accord afin de vendre sa part non exploitée dans la région du Grand Ekofisk ainsi qu'une part minoritaire dans Martin Linge (19%) à Sval Energi pour 1 milliard de dollars. Des paiements conditionnels sont aussi prévus, liés aux prix réalisés du pétrole et du gaz pour les deux actifs pour 2022 et 2023.



L'accord comprend 7,604% des licences de la zone Ekofisk PL018, PL018B et PL275 (y compris les champs Ekofisk, Eldfisk et Embla, et 6,63922% dans l'unité Tor).



Avec cet accord, Equinor n'aura plus aucune participation dans la région du Grand Ekofisk, mais conservera une participation de 51% dans Martin Linge et continuera d'être l'opérateur du champ.



L'accord comprend également la vente de la participation d'Equinor dans Norpipe Oil AS (18,5%), une partie de l'infrastructure transportant le pétrole de la région du Grand Ekofisk vers la terre.



Equinor indique que la transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2022.



