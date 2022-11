Equinor : collaboration 'stratégique' avec Hitachi Energy

Equinor annonce avoir signé une collaboration stratégique avec Hitachi Energy, pour collaborer dans le cadre d'initiatives d'électrification et de production d'énergie renouvelable à faible émission de carbone dans le monde entier.



L'accord souligne l'engagement des deux entreprises à accélérer la transition énergétique et à faire progresser un système énergétique 'plus durable, flexible et sûr'.



La collaboration portera notamment sur la conception d'éléments standardisés à destination des systèmes de transmission de courant continu (CC) et de courant alternatif (CA) à haute tension, permettant de connecter les parcs éoliens offshore et les installations de production d'Equinor aux réseaux électriques du continent.



