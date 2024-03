Equinor : commande 15 hélicoptères auprès de Bell et Leonardo

La société Equinor annonce qu'elle recevra 15 nouveaux hélicoptères pour le trafic de passagers sur le plateau continental norvégien (NCS) grâce à des contrats avec les constructeurs d'hélicoptères Bell et Leonardo.



En détail, Equinor recevra dix nouveaux hélicoptères Bell 525 et cinq hélicoptères AW189.



'En passant d'un à trois modèles d'hélicoptères sur le NCS, nous obtenons plus de flexibilité et de régularité', déclare Kjetil Hove, vice-président exécutif de l'exploration & Production Norvège.



Les deux premiers hélicoptères seront livrés par Leonardo au premier trimestre 2025.

En 2026, Leonardo en livrera trois et Bell quatre hélicoptères. Les six hélicoptères supplémentaires de Bell seront livrés conformément au plan de production convenu pour la période 2027-2030.



