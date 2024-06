Equinor : contrat avec Vallourec au Brésil

Vallourec annonce la signature, au Brésil, d'un contrat d'une durée de cinq ans pour la fourniture clé en main de tubes, connexions, accessoires et services au groupe norvégien Equinor, l'un des plus grands producteurs de pétrole sur le territoire brésilien.



Ses solutions OCTG de haute performance et à faible empreinte carbone contribueront au développement des champs de Bacalhau et de Raia, exploités dans la zone pré-salifère brésilienne, ainsi que du champ de Peregrino, dans la zone post-salifère.



Le contrat comprend également des solutions digitales innovantes ainsi que l'ensemble des services de gestion des tubes 'Tubular Management Services' (TMS) de Vallourec. Les premières livraisons sont prévues au second semestre 2025.



