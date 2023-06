Equinor : contrat d'achat de GNL sur 15 ans avec Cheniere

Equinor annonce un nouvel accord d'achat et vente avec Cheniere (un contrat dit 'SPA' - Sales & Purchase Agreement) prévoyant qu'Equinor achète pendant 15 ans quelque 1,75 million de tonnes de GNL par an auprès de Cheniere Marketing.



Cet accord porte les volumes totaux liant Equinor et Cheniere à environ 3,5 millions de tonnes par an.



Cet accord avec Cheniere doublera les volumes de GNL qu'Equinor exportera depuis les terminaux GNL de Cheniere sur la côte américaine du golfe.



Selon Equinor, le marché du GNL devrait croître de manière significative en raison du rôle qu'il jouera dans la sécurité énergétique et permettre une transition vers un mix énergétique plus propre sur de nombreux marchés.



Avec davantage de GNL américain dans son portefeuille, Equinor renforcera son rôle de fournisseur de gaz naturel sur les marchés mondiaux tout en maintenant sa position de principal fournisseur de gaz naturel en Europe.





