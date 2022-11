Equinor : décision d'investissement reportée pour Wisting

Les partenaires du projet Wisting - à savoir Equinor Energy AS (35 %), AkerBP AS (35 %), Petoro AS (20 %) et INPEX Idemitsu Norge AS (10 %) - ont décidé de reporter la décision d'investissement prévue en décembre 2022 dans ce projet situé en mer de Barents.



Selon Equinor, l'estimation d'investissement mise à jour atteint 104 milliards de NOK (soit près de 10 milliards d'euros) et laisse apparaître une augmentation des coûts en raison de l'augmentation de l'inflation mondiale et de la croissance des coûts dans l'industrie de l'approvisionnement à l'échelle nationale et internationale.



'Il existe également une incertitude quant aux conditions-cadres du projet et à la capacité d'exécution sur le marché des fournisseurs. Sur la base d'une évaluation globale, nous avons choisi de reporter la décision d'investissement ', déclare Geir Tungesvik, vice-président exécutif d'Equinor, Projets, forage et approvisionnement.



Par conséquent, la maturation du projet se poursuit et les partenaires visent une décision d'investissement d'ici fin 2026.



