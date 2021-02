Equinor : découverte de nouvelles ressources d'hydrocarbures

Equinor annonce avoir découvert de nouvelles ressources gazières et d'hydrocarbures en mer du Nord, à proximité du gisement de Troll, avec ses partenaires DNO Norge, Petoro et Wellesley Petroleum.



Entre 7 et 11 millions de mètres cubes standards équivalent pétrole, correspondant à 44 à 69 millions de barils équivalent pétrole peuvent être exploités, annonce Equinor.



'Il est inspirant de voir comment la créativité, la persévérance et les nouveaux outils numériques aboutissent à des découvertes qui constituent la base d'une importante création de valeur', a réagi Nick Ashton, vice-président senior d'Equinor pour l'exploration en Norvège.



