L'État de New York a déclaré vendredi avoir reçu des offres pour fournir de l'électricité à partir de trois projets éoliens offshore dans le cadre d'un quatrième appel d'offres accéléré qui a permis aux développeurs de sortir d'anciens contrats et de proposer à nouveau des projets à des prix plus élevés.

Les entreprises qui ont soumis des offres comprenaient des unités d'Equinor, Orsted et une coentreprise entre RWE et National Grid, a déclaré vendredi l'autorité de recherche et de développement énergétique de l'État de New York (New York State Energy Research and Development Authority - NYSERDA).

L'appel d'offres de New York intervient après une année 2023 difficile au cours de laquelle plusieurs promoteurs ont annulé d'anciens contrats de vente d'énergie éolienne en mer dans le Massachusetts, le Connecticut et le New Jersey, car l'inflation galopante, la hausse des taux d'intérêt et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ont rendu ces anciens accords non rentables.

La tourmente a frappé un autre projet prévu jeudi, lorsque le danois Orsted, la plus grande entreprise d'éoliennes offshore au monde, a déclaré qu'il se retirait d'un accord de fourniture d'énergie éolienne offshore au Maryland à partir de son projet Skipjack Wind, parce que le contrat précédemment convenu n'était plus commercialement viable.

La société norvégienne Equinor a déclaré jeudi qu'elle avait soumis une offre dans le cadre du dernier appel d'offres lancé à New York, peu de temps après avoir accepté de racheter la totalité du projet Empire Wind à la major pétrolière BP, son ancien partenaire de coentreprise.

Dans le cadre de cet accord, BP a pris la pleine propriété du projet Beacon Wind au large de New York.

Par ailleurs, Orsted a fait une offre pour son projet Sunrise Wind de 924 mégawatts (MW) dans le cadre du dernier appel d'offres de New York et a déclaré qu'elle acquerrait la participation de 50 % d'Eversource dans Sunrise si sa nouvelle offre était acceptée.

RWE et National Grid ont également soumis une offre pour leur projet commun de parc éolien offshore communautaire de 1 300 MW dans le cadre du dernier appel d'offres.

Un mégawatt d'énergie éolienne en mer peut alimenter environ 500 foyers américains.

Les poids lourds du secteur, BP, Equinor et Orsted, ont passé des dépréciations d'environ 5 milliards de dollars en 2023 sur des projets éoliens offshore aux États-Unis, en partie parce que leurs contrats de vente d'électricité ne couvriraient pas le coût des projets.

Le développement de l'énergie éolienne en mer est essentiel pour atteindre les objectifs nationaux et nationaux en matière d'énergie propre. Pour éviter que des projets ne tombent à l'eau, certains États, dont l'État de New York, ont autorisé les promoteurs à annuler d'anciens contrats et à lancer un nouvel appel d'offres à des niveaux plus élevés.

Equinor, qui avait un ancien contrat avec New York, a soumis une nouvelle offre pour le projet Empire Wind 1, d'une puissance de 816 MW, et a déclaré qu'elle prévoyait de faire une offre pour le parc éolien Empire Wind 2, d'une puissance de 1 260 MW, dans le cadre d'un prochain appel d'offres.

BP n'a pas précisé ses intentions concernant son projet Beacon Wind 1, d'une puissance de 1 230 MW, qui faisait également l'objet d'un ancien contrat de vente d'électricité à l'État de New York. Avant la scission de leur coentreprise, BP a déclaré qu'elle avait cherché à modifier la structure de son accord avec Equinor. (Reportage de Deep Vakil à Bengaluru et de Scott DiSavino à New York ; Rédaction de Chris Reese et Bill Berkrot)