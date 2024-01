L'État de New York a déclaré vendredi avoir reçu des offres pour fournir de l'électricité à partir de trois projets éoliens offshore dans le cadre d'un quatrième appel d'offres accéléré qui a permis aux développeurs de mettre fin à d'anciens contrats et de proposer à nouveau des projets à des prix plus élevés.

Les entreprises qui ont soumis des offres comprennent des unités d'Equinor, Orsted et une coentreprise entre RWE et National Grid, a déclaré vendredi l'Autorité de recherche et de développement énergétique de l'État de New York (NYSERDA). (Reportage de Deep Vakil à Bengaluru et de Scott DiSavino à New York ; Rédaction de Chris Reese)