Equinor : hausse des permis de production pour deux champs

Equinor annonce avoir reçu l'autorisation d'augmenter les exportations de gaz de deux champs du plateau continental norvégien pour approvisionner le marché européen.



Ainsi, les permis de production pour les champs d'Oseberg et de Troll ont chacun été augmentés de 1 milliard de mètres cubes (Gm3) pour l'année gazière commençant le 1er octobre, soit de 5 à 6 Gm³ pour Oseberg et de 36 à 37 Gm³ pour Troll.



' Ces permis de production nous permettent de produire plus de gaz à partir de ces deux champs importants cet automne et tout l'hiver. Nous pensons que cela tombe à point car l'Europe est confrontée à un marché inhabituellement serré du gaz naturel', a commenté Helge Haugane, vice-président senior Gas & Power.



