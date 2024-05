Equinor : investit dans des projets lithium aux USA

Equinor annonce avoir conclu un accord avec Standard Lithium Ltd pour acquérir une part de 45 % dans deux sociétés impliquées dans des projets de lithium dans l'Arkansas et au Texas.



' Le lithium produit de manière durable peut être un catalyseur de la transition énergétique, et nous pensons que cela peut devenir une activité attrayante', a souligné Morten Halleraker, vice-président senior pour les nouvelles affaires et les investissements dans la technologie, le numérique et l'innovation chez Equinor.



En vertu des termes de l'accord, Equinor versera une contrepartie de 30 M$ à Standard Lithium et prendra en charge les dépenses en capital de Standard Lithium de 33 millions de dollars pour faire progresser les actifs vers une décision finale d'investissement éventuelle.



Equinor effectuera des paiements d'étape pouvant aller jusqu'à 70 millions de dollars au total à Standard Lithium si une décision finale d'investissement est prise.



Standard Lithium et Equinor détiendront respectivement 55 % et 45 % des deux sociétés de projet, Standard Lithium conservant la position d'opérateur.



