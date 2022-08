Equinor : l'UE autorise la co-acquisition de Triton Power

La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Triton Power par SSE Thermal et Equinor.



Triton Power est une société de production d'électricité qui exploite trois installations au Royaume-Uni, fournissant des services de réseau national, de l'énergie électrique et de la cogénération à des clients industriels.



SSE Thermal, qui fait partie du groupe SSE, possède et exploite des centrales thermiques conventionnelles au Royaume-Uni et en Irlande.



Equinor est une société énergétique internationale dont les activités commerciales consistent principalement en l'exploration, la production, le transport, le raffinage et la commercialisation à l'échelle mondiale de pétrole et de produits dérivés du pétrole, de gaz et d'autres formes d'énergie, y compris renouvelables.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que Triton Power n'exerce aucune activité dans l'Espace économique européen.





