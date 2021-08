Equinor : la production de la phase 3 du projet Troll débute

Equinor a annoncé aujourd'hui avoir démarré vendredi soir la production du projet Troll (phase 3) en mer du Nord. Les volumes récupérables sont estimés à quelque 247 Mds de m³ de gaz - soit 2,2 Mds de barils équivalent pétrole.



Les nouveaux puits vont ainsi permettre de prolonger la durée de vie de la plateforme Troll A jusqu'en 2050 et au-delà, assure Equinor.



' La phase 3 de Troll est l'un des projets les plus rentables de toute l'histoire d'Equinor, avec de faibles émissions carbone', assure Arne Sigve Nylund, vice-président exécutif des projets, du forage et de l'approvisionnement chez Equinor.



Le projet peut en effet utiliser les structures existantes - pipelines, usine de traitement... - ce qui réduit son impact environnemental.



Le volume annuel des exportations en provenance Troll équivaut à environ 8% de la consommation de gaz de l'UE.





