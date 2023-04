Equinor : le champ Bauge est entré en production

Equinor annonce que la production a démarré sur le champ sous-marin de Bauge en mer de Norvège depuis le 8 avril.



Ce champ est relié à la plate-forme Njord récemment et dispose de réserves récupérables d'environ 50 millions de barils équivalent pétrole.



Les titulaires de licence de Bauge sont Equinor (opérateur), Wintershall Dea, Vår Energi et Neptune Energy.



Equinor précise que les puits ont été livrés plus rapidement que prévu par Transocean et Schlumberger.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.