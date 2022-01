Equinor : les réserves du champ Mariner révisées à la baisse

Equinor annonce réviser à la baisse ses estimations des réserves totales récupérables dans le champ Mariner, passant de 275 à 180 millions de barils, ce qui entrainera une dépréciation de l'ordre de 1,8 milliard de dollars qui sera reflétée dans le résultat opérationnel net IFRS du segment Exploration et Production International d'Equinor dans les résultats du quatrième trimestre 2021 (publiés en février).



Equinor est l'opérateur de Mariner avec 65,11% du capital aux côtés de ses partenaires JX Nippon (20 %), Siccar Point (8,89 %) et ONE-Dyas (6 %).



Mariner est situé sur la plate-forme East Shetland de la mer du Nord britannique, à environ 150 kilomètres à l'est des Shetland et à 320 kilomètres au nord-est d'Aberdeen.





