Equinor : livraison de 4 turbines retardée pour Hywind Tampen

Equinor annonce ce matin que les sept premières turbines du parc éolien flottant de Hywind Tampen (mer de Norvège) entreront en service cette année comme prévu. En revanche, les quatre dernières turbines ne seront installées qu'au prochain printemps.



En effet, les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, notamment liés au marché mondial de l'acier, empêchent la livraison de ces quatre turbines avant septembre 2022. Ce sera alors trop tard par rapport à la fenêtre météorologique d'installation pour l'année, reportant l'installation à l'année prochaine.



'Le plan est de démarrer la production au cours de l'année et de fournir de l'électricité au champ de Gullfaks, puis à celui de Snorre ', explique le directeur du projet, Olav-Bernt Haga.



Une fois achevé, le projet Hywind Tampen constituera le plus grand parc éolien flottant au monde et le premier à fournir de l'électricité aux plates-formes pétrolières et gazières. Il disposera d'une capacité de 88 MW et devrait répondre à 35 % de la demande d'électricité sur les champs de Gullfaks et de Snorre.



