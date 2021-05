Equinor : conclusion des enquêtes sur deux incendies en 2020

Equinor annonce que les enquêtes au sujet des incendies de Hammerfest LNG (28 septembre 2020) et de Tjeldbergodden (2 décembre 2020) sont maintenant achevées et que les conclusions ont été soumises à l'Autorité de sécurité pétrolière norvégienne.



Le groupe d'enquête interne d'Equinor a conclu que l'incendie de Tjeldbergodden avait été causé par l'embrasement d'huile de lubrification. A l'origine de l'accident: l'emballement d'une turbine à vapeur dû à un défaut lié à une vanne d'arrêt de la turbine.



A Hammerfest LNG, l'incendie a été provoqué par une inflammation spontanée dans les filtres des entrées d'air de la turbine. Les enquêteurs pointent du doigt un dispositif antigivre, mal employé, à l'origine d'une température trop élevée, pendant une longue période.



Ces deux graves incendies - qui n'ont pas fait de blessés - ont eu pour effet de déclencher un effort global d'amélioration de la sécurité dans les installations à terre.



'Les conclusions des deux rapports d'enquête seront suivies de mesures destinées à renforcer et à améliorer les travaux de sécurité dans les installations à terre et chez Equinor en général ', a déclaré Irene Rummelhoff, vice-présidente exécutive d'Equinor.



Des travaux d'amélioration ont d'ailleurs déjà été engagés dans les installations à terre depuis l'automne 2020, indique la société.



