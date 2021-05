Equinor : contrat octroyé à CGG au Brésil

Données financières USD EUR CA 2021 67 448 M - 55 488 M Résultat net 2021 5 758 M - 4 737 M Dette nette 2021 13 455 M - 11 069 M PER 2021 12,2x Rendement 2021 2,79% Capitalisation 70 373 M 70 317 M 57 894 M VE / CA 2021 1,24x VE / CA 2022 1,26x Nbr Employés 21 245 Flottant 32,7% Graphique EQUINOR ASA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EQUINOR ASA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 22,76 $ Dernier Cours de Cloture 21,70 $ Ecart / Objectif Haut 32,3% Ecart / Objectif Moyen 4,92% Ecart / Objectif Bas -27,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Anders Opedal President & Chief Executive Officer Svein Skeie Chief Financial Officer & Executive Vice President Jon Erik Reinhardsen Chairman Arne Sigve Nylund EVP-Technology, Projects & Drilling Jannicke Nilsson Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EQUINOR ASA 22.94% 70 317 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 1.86% 1 900 017 ROYAL DUTCH SHELL PLC 13.67% 153 045 TOTAL SE 10.62% 124 804 PETROCHINA COMPANY LIMITED 28.33% 120 121 GAZPROM 13.55% 77 550