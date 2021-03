Equinor : dévoile la base d'exploitation de Dogger Bank

Les développeurs du parc éolien de Dogger Bank ont ​​dévoilé le design de la future base d'exploitation et de maintenance (O&M) du plus grand parc éolien offshore du monde.



Cette structure, dont la construction est estimée à plusieurs millions de livres sterling, sera bâtie dans le port de Tyne (Royaume-Uni) et fera office de plaque tournante principale pour l'exploitation du parc éolien qui, une fois terminé, sera en mesure de fournir environ 5% de la demande d'électricité du Royaume-Uni.



SSE Renewables dirige la construction du parc éolien tandis qu'Equinor sera chargé de son exploitation pour une durée de vie allant jusqu'à 35 ans, créant ainsi plus de 200 emplois directs dans le nord-est de l'Angleterre.



En collaboration avec le cabinet de design international Ryder Architecture, dont le siège est à Newcastle, Equinor a conçu la base O&M pour qu'elle soit construite avec des matériaux respectueux de l'environnement. Des chargeurs de véhicules électriques, des panneaux solaires et des systèmes de chauffage efficaces ont été inclus pour garantir à l'installation un faible impact carbone.



