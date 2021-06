Equinor : extension de contrat avec Capgemini

Capgemini annonce la signature d'une extension de contrat pluriannuelle avec le groupe énergétique norvégien Equinor, dans le périmètre du développement applicatif, venant renforcer encore leur collaboration établie de longue date.



Dans le cadre de cet accord, il poursuivra ses missions de digitalisation et de transformation dans le cloud des systèmes, processus et méthodes de travail d'Equinor et fournira des solutions agiles et compétitives en s'appuyant sur son modèle de delivery mondial.



Les deux groupes définiront ensemble les domaines couverts par cette extension, dont la modernisation des solutions SAP et IT, la migration vers le cloud, et la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail agiles et d'un modèle opérationnel basé sur le cloud.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.