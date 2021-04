Equinor : les soudures du Johan Castberg posent question

Equinor annonce aujourd'hui inspecter de manière approfondie les soudures réalisées dans le cadre de la production du Johan Castberg, un navire de production en construction au chantier naval Sembcorp Marine de Singapour.



'Des travaux approfondis sont en cours pour assurer la qualité des soudures et réparer les défauts', indique Equinor qui assure avoir constaté 'des écarts de qualité'.



Selon Equinor, l'entrepreneur n'a pas fourni suffisamment de soudeurs et d'inspecteurs de soudage compétents. Par ailleurs, malgré le signalement précoce d'Equinor, 'l'ampleur et le degré de gravité n'ont pas été compris. Des mesures suffisantes n'ont donc pas été mises en oeuvre', déplore l'entreprise.



La compagnie pétrolière norvégienne rappelle que le chantier est responsable de la correction de tous les écarts de qualité et que les coûts liés à la réparation des défauts de soudage seront couverts par Sembcorp Marine, conformément au contrat.



La coque du Johan Castberg devrait être transportée à Stord (Norvège) fin 2021, mais la pandémie de Covid-19 ajoute encore de l'incertitude à tous les calendriers.





