Equinor : s'intéresse aux technologies de plusieurs startups

Equinor annonce que plusieurs startups se sont distinguées dans le cadre du programme 'Equinor & Techstars Energy Accelerator' visant à rechercher des startups innovantes dans les domaines de l'énergie.



Par conséquent, la filiale de capital-risque d'Equinor, Equinor Ventures, a signé une lettre d'intention avec f3nice, une société italienne de fabrication additive dont la technologie permet de convertir des déchets métalliques en poudre pouvant alors être utilisée comme matériau de base pour l'impression de nouvelles pièces.



Equinor annonce soutenir un projet visant à tester et valider la technologie et le modèle commercial de f3nice.



Equinor Ventures a par ailleurs décerné deux prix de 50 000 USD chacun à Cnergreen et Ocean Access.



Cnergreen commercialise une technologie de mousse à base de nanoparticules permettant une production plus propre d'hydrocarbures tandis que Ocean Access développe une solution plus fiable et plus rentable pour accéder et collecter des informations à partir de sites éloignés en mer.





