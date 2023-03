Equinor : nouvelle découverte de pétrole & gaz en mer du Nord

Equinor annonce une nouvelle découverte de pétrole et de gaz près du champ de Troll en mer du Nord. Il s'agit de la huitième découverte d'Equinor dans la région depuis 2019.



Les volumes sont estimés entre 24 et 84 millions de barils équivalent pétrole, avec un peu plus de pétrole que de gaz. Baptisé Heisenberg, le puits de découverte a été foré par la plate-forme de forage Deepsea Stavanger. Equinor est l'opérateur et DNO est un partenaire.



La découverte est considérée comme 'commercialement intéressante,' en partie parce qu'elle peut utiliser l'infrastructure existante connectée à la plate-forme Troll B. Cependant, un puits d'évaluation est nécessaire pour obtenir une estimation plus précise de la taille avant de pouvoir conclure si les volumes peuvent être récupérés. Les parties envisagent de forer le puits d'appréciation en 2024.



