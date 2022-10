Equinor : nouvelle présidente de l'activité Wind US

Equinor a annoncé hier soir la nomination de Molly Morris en tant que nouvelle présidente de l'activité Equinor Wind US, à compter du 1er janvier 2023, succédant à Siri Espedal Kindem.



Molly Morris a rejoint Equinor en 2008. Actuellement au service de Siri Espedal Kindem en tant que conseillère spéciale, Molly Morris a occupé plusieurs postes de direction au sein d'Equinor, aux États-Unis. et en Norvège.



'Molly Morris a établi un solide palmarès de succès dans chaque poste qu'elle a occupé chez Equinor et est idéalement placée pour assumer ce rôle', a déclaré Siri Espedal Kindem, président d'Equinor Wind US.



'En tant que conseillère spéciale au cours des cinq derniers mois, elle a eu l'occasion d'en apprendre davantage sur le secteur en pleine croissance des énergies renouvelables et de s'impliquer profondément dans le développement de l'activité éolienne offshore d'Equinor aux États-Unis, assurant une transition de direction en douceur.'



