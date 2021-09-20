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Equinor prévoit d'augmenter la production de gaz de Troll et d'Oseberg

20/09/2021 | 12:00
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Equinor :

EQUINOR A OBTENU L'AUTORISATION D'AUGMENTER LA PRODUCTION DE GAZ DE TROLL ET D'OSEBERG DE 2 MILLIARDS DE M3 POUR L'ANNÉE GAZIÈRE COMMENÇANT LE 1ER OCTOBRE.

EQUINOR DÉCLARE QUE LE CHAMP D'OSEBERG PRODUIT DÉJÀ À SA CAPACITÉ MAXIMALE, TANDIS QUE LE CHAMP DE TROLL DEVRAIT ATTEINDRE SON MAXIMUM DANS UNE SEMAINE ENVIRON.

EQUINOR ANNONCE QUE LA PRODUCTION DE TROLL SERA PORTÉE À 37 MILLIARDS DE M3 ET CELLE D'OSEBERG À 6 MILLIARDS DE M3 POUR L'ANNÉE GAZIÈRE DÉBUTANT LE 1ER OCTOBRE.

EQUINOR DIT QU'IL Y A UNE CAPACITÉ DE RÉSERVE DANS LE SYSTÈME DE GAZODUCS OFFSHORE DE LA NORVÈGE POUR AUGMENTER LES LIVRAISONS À L'EUROPE.

EQUINOR DÉCLARE QU'ELLE AUGMENTE LA PRODUCTION À TROLL SUITE À L'ACHÈVEMENT DE LA PHASE 3 DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT, ET NOUS PENSONS ATTEINDRE LE PLATEAU DE PRODUCTION À PARTIR DU 1ER OCTOBRE.

EQUINOR INDIQUE QU'IL ÉTUDIE ÉGALEMENT D'AUTRES MOYENS D'AUGMENTER LA PRODUCTION DE GAZ, Y COMPRIS LES MOYENS D'AUGMENTER LA VALEUR CALORIFIQUE.

EQUINOR INDIQUE QUE NOUS AVONS PLUSIEURS CHAMPS OÙ NOUS ÉTUDIONS DES PROJETS CONCRETS POUR FAIRE LES CHOSES DIFFÉREMMENT ET PRODUIRE PLUS DE GAZ.

EQUINOR SAYS HAMMERFEST LNG PLANT REMAINS ON TRACK FOR RESTART AT END-MARCH 2022 Couverture supplémentaire de la société : (Reportage de Terje Solsvik, édition de Gwladys Fouche)


© Zonebourse avec Reuters 2021
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PER 2021 10,1x
Rendement 2021 2,87%
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VE / CA 2021 1,12x
VE / CA 2022 1,09x
Nbr Employés 21 245
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