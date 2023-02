Equinor relève ses prévisions en matière de commerce de l'énergie en raison de la volatilité et de la flexibilité.

Equinor a annoncé plus tôt des bénéfices globaux records pour 2022, grâce à la flambée des prix du gaz, ce qui a fait grimper ses actions de 7 %.

Elle a relevé les prévisions de bénéfices trimestriels ajustés pour son segment Marketing, Midstream and Processing (MMP) à 400 millions-800 millions de dollars, contre 250 millions-500 millions de dollars précédemment.

"Il est important que nous croyions que les marchés seront volatils, car s'ils ne le sont pas, il y a moins d'argent à gagner", a déclaré à Reuters Irene Rummelhoff, la directrice de MMP.

Equinor bénéficie également d'un portefeuille de production de pétrole et de gaz flexible et de différentes options pour savoir où et quand envoyer sa production, a-t-elle ajouté.

Le gaz produit en Norvège est envoyé par un vaste système de pipelines sous la mer du Nord, avec des points de sortie en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, en Belgique et récemment aussi en Pologne via le Danemark, ce qui permet à Equinor de livrer sur le marché le plus cher.

Le contrat de référence européen TTF pour le gaz de gros à un mois a atteint un record de 343,08 euros par mégawattheure (MWh) en août, mais est depuis tombé à environ 60 euros/MWh grâce à un hiver doux et aux approvisionnements en gaz naturel liquéfié (GNL).

Toutefois, les prix ont connu des variations importantes entre les différentes régions d'Europe.

La volatilité de l'année dernière était extrême et Equinor ne s'attendait pas à voir les mêmes écarts géographiques, a déclaré Rummelhoff.

L'utilisation du trading algorithmique permet d'acheter et de vendre même sur de petits mouvements du marché, et le fait de le faire plusieurs fois signifiait que même les changements incrémentaux s'additionnaient, a-t-elle ajouté.

Equinor est également flexible quant au moment où il livre le gaz, à la fois en ayant accès au stockage et parce qu'il peut orienter sa production en amont, a déclaré Mme Rummelhoff, ajoutant que cela était "plutôt unique" et avait le même effet qu'un "stockage de gaz gratuit".