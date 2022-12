Equinor : reprise de la production au champ de Njord

Equinor fait savoir que la production du champ de Njord, en mer de Norvège, a repris hier après-midi après une période d'interruption liée à un projet de modernisation qui avait nécessité le retour à terre de la plate-forme offshore et du navire flottant de stockage et de déchargement (FSO).Geir Tungesvik, vice-président exécutif d'Equinor pour les projets, le forage et l'approvisionnement précise que 'le champ de Njord fournira désormais des volumes importants au marché pendant encore deux décennies '.Aker Solutions avait la responsabilité principale de l'ingénierie et de la mise à niveau de la plate-forme tandis que Brevik Engineering a réalisé les travaux d'ingénierie pour le FSO, qui a été modernisé par Aibel.Equinor fait savoir que dix nouveaux puits seront forés à Njord à partir d'une installation de forage améliorée et précise que de nouvelles découvertes ont été faites sur les bords extérieurs de Njord.'De plus, la plate-forme et le FSO ont été préparés pour recevoir la production de deux nouveaux champs sous-marins, Bauge et Fenja, totalisant 110 millions de barils de ressources récupérables', conclut la société.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.