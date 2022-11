Equinor : s'intéresse à l'éolien flottant en mer Celtique

Equinor fait part de son intérêt pour le développement d'éoliennes offshore flottantes (à l'échelle du gigawatt) en mer Celtique, en vue du prochain cycle de location d'éoliennes flottantes sur les fonds marins de la mer Celtique.



Le Crown Estate - qui gère le portefeuille des actifs associés à la Couronne britannique - prévoit en effet un cycle de location de fonds marins dans la mer Celtique dès 2023, afin de faciliter le développement de l'industrie éolienne offshore flottante au Royaume-Uni et encourager les investissements dans la chaîne d'approvisionnement britannique.



Equinor opère au Royaume-Uni depuis près de 40 ans et rappelle avoir installé la première éolienne flottante au monde, et construire actuellement le plus grand parc éolien flottant au monde.



Equinor estime que 'la mer Celtique est une région optimale pour poursuivre le développement de cette technologie importante'.



