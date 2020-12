Equinor : signe un contrat pour le transport héliporté

Equinor a attribué à CHC Helikopter Service AS un contrat pour le transport de personnel depuis l'aéroport de Stavanger, à Sola (Norvège).



Le contrat court à partir du 1er juillet 2021 pour une durée fixe de trois ans et comprend trois options annuelles. La valeur totale du contrat avec options est estimée à 1 milliard NOK.



Le contrat couvre les services de changement d'équipage avec deux hélicoptères Sikorsky S-92, avec une possibilité d'ajouter un hélicoptère supplémentaire.



Dans le cadre de ce marché, Equinor et Vår Energi ont conclu un accord de coopération et partageront la capacité de l'un des hélicoptères.



Pour Equinor, les hélicoptères seront utilisés dans le cadre des services de changement d'équipage dans la partie sud de la mer du Nord, desservant les champs Johan Sverdrup, Gina Krogh, Sleipner, Grane, Gudrun, Heimdal et Draupner, ainsi que les plates-formes de forage dans la région.





