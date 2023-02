Equinor : va céder son terminal pétrolier des Bahamas

Equinor annonce avoir conclu un accord avec Liwathon pour la vente du terminal pétrolier Equinor South Riding Point sur l'île de Grand Bahama, aux Bahamas.



' Depuis que nous avons acheté le terminal de South Riding Point en 2009, le flux du marché pétrolier en Amérique du Nord a considérablement changé pour Equinor et la société a vendu de plus en plus de brut à d'autres régions du monde. Nous pensons maintenant qu'un nouveau propriétaire sera mieux placé pour poursuivre le développement du terminal ', a déclaré Alex Grant, vice-président senior d'Equinor pour le pétrole brut, les produits et les liquides.



' Cette transaction soutient notre stratégie visant à focaliser et à concentrer le portefeuille autour de domaines clés et nous permet de redéployer des capitaux là où nous pensons avoir un avantage concurrentiel plus fort', ajoute-t-il.





