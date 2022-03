Factbox-Quelles sont les options de l'Europe en cas de perturbation du gaz russe ?

La semaine dernière, la Russie a déclaré que les pays "inamicaux" devaient payer en roubles, et non en euros, pour son gaz, dans le sillage des États-Unis et des alliés européens qui ont fait équipe pour une série de sanctions visant la Russie.

La banque centrale russe, le gouvernement et Gazprom, qui représente 40 % des importations européennes de gaz, doivent présenter leurs propositions de paiement du gaz en roubles au président Vladimir Poutine d'ici le 31 mars.

La Russie est prête à l'éventualité que l'Europe cesse d'acheter des fournitures énergétiques russes, a déclaré l'agence de presse TASS citant le président de la chambre haute du parlement russe.

DANS QUELLE MESURE L'EUROPE DÉPEND-ELLE DU GAZ RUSSE ?

L'Europe dépend de la Russie pour environ 40 % de son gaz naturel, la plupart étant transporté par gazoduc. L'année dernière, le total des livraisons russes à l'Europe s'est élevé à environ 155 milliards de mètres cubes (mmc), dont 52 mmc ont transité par l'Ukraine ou par des voies voisines.

Certains gazoducs transitent par l'Ukraine, tandis que d'autres empruntent des routes alternatives, comme Yamal-Europe, qui traverse la Biélorussie et la Pologne jusqu'en Allemagne, et Nord Stream 1, qui passe sous la mer Baltique jusqu'en Allemagne.

La plupart des pays européens ont réduit leur dépendance au gaz russe ces dernières années. En 2021, le couloir de transit ukrainien était principalement utilisé pour le gaz destiné à la Slovaquie, puis à l'Autriche et à l'Italie.

Le président américain Joe Biden a imposé une interdiction sur le pétrole russe et d'autres importations d'énergie et la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle éliminerait progressivement les importations jusqu'à la fin de 2022.

L'UE a déclaré vouloir réduire le gaz russe de deux tiers cette année et mettre fin à sa dépendance à l'égard des approvisionnements russes "bien avant 2030".

OÙ D'AUTRE L'EUROPE PEUT-ELLE S'APPROVISIONNER ?

Certains pays disposent d'autres options d'approvisionnement et le réseau gazier européen est relié de manière à ce que les approvisionnements puissent être partagés, même si le marché mondial du gaz était déjà tendu avant la crise ukrainienne.

L'Allemagne, premier consommateur européen de gaz russe, qui a interrompu la certification du nouveau gazoduc Nord Stream 2 en provenance de Russie en raison de la crise ukrainienne, pourrait importer du gaz de Grande-Bretagne, du Danemark, de Norvège et des Pays-Bas par gazoduc.

L'association allemande des services publics BDEW a demandé au gouvernement d'élaborer un plan d'urgence pour préparer le pays aux perturbations de l'approvisionnement en gaz russe.

La société norvégienne Equinor a déclaré qu'elle envisageait des moyens de produire davantage de gaz à partir de ses champs norvégiens pendant l'été prochain en Europe, une saison pendant laquelle la production est normalement affectée par la maintenance.

L'Europe du Sud peut recevoir du gaz azéri via le gazoduc transadriatique vers l'Italie et le gazoduc transanatolien (TANAP) à travers la Turquie.

Les États-Unis s'efforceront de fournir 15 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié (GNL) à l'Union européenne cette année, ont déclaré les partenaires transatlantiques la semaine dernière.

Les hauts responsables de l'administration américaine n'ont pas précisé la quantité ou le pourcentage de l'approvisionnement supplémentaire en GNL qui proviendrait des États-Unis.

Les usines de GNL américaines produisent à pleine capacité et les analystes affirment que la majeure partie de tout gaz américain supplémentaire envoyé en Europe devrait provenir d'exportations qui auraient été acheminées ailleurs.

Les terminaux GNL européens ont également une capacité limitée pour des importations supplémentaires, bien que certains pays européens disent qu'ils cherchent des moyens d'augmenter les importations et le stockage.

EXISTE-T-IL D'AUTRES OPTIONS POUR FAIRE FACE À UNE PÉNURIE D'APPROVISIONNEMENT EN GAZ ?

Plusieurs nations pourraient chercher à combler tout manque d'approvisionnement en énergie en se tournant vers les importations d'électricité via les interconnecteurs des États voisins ou en augmentant la production d'électricité à partir du nucléaire, des énergies renouvelables, de l'hydroélectricité ou du charbon.

La Commission européenne a déclaré que le gaz et le GNL provenant de pays comme les États-Unis et le Qatar pourraient remplacer cette année 60 milliards de mètres cubes (mmc) du gaz que l'Europe reçoit annuellement de la Russie. D'ici 2030, l'utilisation accrue de biométhane et d'hydrogène pourrait également aider.

De nouveaux projets éoliens et solaires pourraient remplacer 20 milliards de mètres cubes de la demande de gaz cette année, tandis que tripler la capacité d'ici 2030, en ajoutant 480 GW d'énergie éolienne et 420 GW d'énergie solaire, pourrait permettre d'économiser 170 milliards de mètres cubes par an.

Baisser les thermostats de 1C pourrait permettre d'économiser 10 bcm supplémentaires cette année, tandis que d'ici 2030, le remplacement des chaudières à gaz par 30 millions de pompes à chaleur pourrait permettre d'économiser 35 bcm, ajoute la Commission.

La disponibilité du nucléaire est en baisse en Belgique, en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, car les centrales sont confrontées à des pannes en raison de leur vieillissement, de leur déclassement ou de leur abandon progressif.

L'Europe a essayé de s'éloigner du charbon pour atteindre ses objectifs climatiques, mais certaines centrales au charbon ont été réactivées depuis la mi-2021 en raison de la flambée des prix du gaz.

L'Allemagne a déclaré qu'elle pourrait prolonger la durée de vie des centrales à charbon ou nucléaires pour réduire sa dépendance au gaz russe.

Lors des crises passées, les pays ont également cherché à réduire la production industrielle à certains moments, à payer des générateurs de secours pour rétablir l'approvisionnement, à ordonner aux ménages de réduire leur consommation d'énergie ou à appliquer des coupures de courant temporaires.

Si l'Allemagne ne reçoit pas suffisamment de gaz pour répondre à ses besoins, c'est l'industrie du pays, qui représente un quart de la consommation totale de gaz de l'Allemagne, qui serait touchée en premier, selon les analystes.

l'approvisionnement de l'europe a-t-il déjà été perturbé ?

Les 15 dernières années ont été marquées par plusieurs différends entre la Russie et l'Ukraine au sujet du gaz, principalement liés aux prix payés.

En 2006, Gazprom a interrompu l'approvisionnement de l'Ukraine pendant une journée. Au cours de l'hiver 2008/2009, les perturbations de l'approvisionnement russe ont fait des vagues en Europe. La Russie a coupé l'approvisionnement de Kiev en 2014 après l'annexion de la Crimée par Moscou.

L'Ukraine a cessé d'acheter du gaz russe en novembre 2015 et a plutôt importé du gaz des pays de l'UE, en inversant le flux dans certains de ses gazoducs.