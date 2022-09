L'Argentine prépare un projet de loi pour faire progresser le secteur de l'énergie, y compris les exportations de GNL

Le bassin de schiste de Vaca Muerta, la deuxième plus grande réserve de gaz non conventionnel au monde et la quatrième plus grande réserve de pétrole, donne au pays de solides avantages sur les marchés du pétrole et du gaz, a-t-il déclaré, s'adressant à un public de cadres du secteur de l'énergie à Houston.

"Je suis convaincu que sur la base de la quantité de réserves dont dispose l'Argentine, nous devons penser à concevoir un pays où l'énergie est l'axe central", a déclaré Fernandez à l'auditoire qui comprenait des cadres de Chevron Corp , Exxon Mobil Corp , Equinor, Shell et Schlumberger.

Le projet de loi sur l'énergie, en cours de rédaction avec le ministre de l'économie Sergio Massa, englobera le GNL, l'hydrogène, le lithium, l'énergie solaire et d'autres formes d'énergie, a déclaré Fernandez dans des remarques après l'événement.

Cette année encore, le pays sud-américain connaîtra un déficit commercial en matière d'énergie, a déclaré M. Fernandez, mais le gouvernement s'attend à ce que l'augmentation de la production de Vaca Muerta et la construction d'un gazoduc national clé inversent ce déficit. D'ici 2026, l'Argentine enregistrera un excédent commercial énergétique de 13 milliards de dollars, a-t-il déclaré.

Les entreprises énergétiques opérant en Argentine espèrent que le gazoduc sera bientôt prêt, ont déclaré les dirigeants présents à la réunion, en faisant remarquer que le manque de capacité suffisante a retardé certains plans d'augmentation de la production de gaz et a freiné la production de pétrole et de gaz associé.