La plateforme Titan d'Equinor dans le golfe du Mexique toujours fermée après l'incident d'Ida

Equinor a déclaré vendredi que la production était toujours interrompue sur sa plate-forme pétrolière Titan dans le golfe du Mexique, qui a subi, selon elle, des dommages limités dus à l'ouragan Ida.

Quelque 76% de la production de brut, soit 1,39 million de barils par jour (bpj), et plus de 1,72 milliard de pieds cubes par jour de gaz naturel étaient toujours arrêtés sur la côte américaine du Golfe du Mexique après la tempête, a indiqué jeudi le Bureau of Safety and Environmental Enforcement.

"Notre production à Titan est normalement inférieure à 2 000 boepd (barils d'équivalent pétrole par jour). Il s'agit d'une plateforme mineure", a déclaré Ola Morten Aanestad, porte-parole de la compagnie.

Le 30 août, Equinor a déclaré qu'il faudrait plusieurs jours pour avoir une idée précise de l'impact d'Ida sur sa plate-forme pétrolière Titan. (Reportage d'Arpan Varghese et d'Ashitha Shivaprasad à Bengaluru ; édition de Philippa Fletcher et Jane Merriman)