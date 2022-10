La police norvégienne répond à une "situation peu claire" à l'usine de gaz de Nyhamna

La Home Guard militaire norvégienne garde l'installation depuis que les autorités ont renforcé la sécurité des installations pétrolières et gazières norvégiennes à la suite des explosions sur les pipelines Nord Stream le 26 septembre.

Le pays nordique est désormais le plus grand fournisseur de gaz d'Europe.

L'usine de Nyhamna traite le gaz naturel provenant du champ offshore d'Ormen Lange, exploité par Shell, et du champ d'Aasta Hansteen, exploité par Equinor, et est un important fournisseur de la Grande-Bretagne via le gazoduc Langeled.

Ces dernières années, le gaz produit par Ormen Lange a représenté jusqu'à 20 % de la consommation totale de gaz de la Grande-Bretagne, selon Shell.

Nyhamna a une capacité d'exportation de quelque 84 millions de mètres cubes standard de gaz par jour, selon les données de l'opérateur de l'usine, Gassco.

Gassco et Equinor n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Shell s'est refusé à tout commentaire.