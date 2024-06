Equinor ASA est le 1er groupe pétrolier scandinave. Le CA par activité se répartit comme suit : - raffinage et distribution de produits pétroliers (98,5%) : négoce et vente de pétrole brut, production de méthanol et distribution de produits raffinés. En outre, le groupe développe des activités de transformation, de transport et de vente de gaz naturel ; - exploration et production de pétrole et de gaz naturel (1,4%) ; - autres (0,1%).

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)